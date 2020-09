Przed nami Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”

- Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że udało nam się doprowadzić do festiwalu, bo ze względu na sytuację epidemiczną do końca nie wiedzieliśmy czy uda nam się go przeprowadzić – mówiła Barbara Bojaryn-Kazberuk.

Do konkursu wpłynęło 40 zgłoszeń, spośród których do przesłuchań zakwalifikowano 20 uczestników. - To młode osoby z terenu całej Polski m.in. z Wrocławia, Poznania, Krakowa, oczywiście też z naszego regionu – informowała dyrektor PIK.

Jak co roku festiwal odwiedzą również znakomite gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie w „Spodkach” wystąpią Stanisław Soyka, Mariusz Lubomski i Katarzyna Żak.

Laureatów festiwalu poznamy w niedzielę (4.10) podczas koncertu galowego.

Od lat organizacją festiwalu zajmuje się Magdalena Kruszyńska-Sosnowska z PIK. Podkreślała, że festiwal został wymyślony „w obronie polskiej piosenki i w obronie wartości piosenki”. Zaznaczyła, że wielu uczestników festiwalu rozwinęło się artystycznie i związało swoje zawodowe życie właśnie z piosenką.

- Śpiewają swoje koncerty, śpiewają w Opolu, występują w telewizji, koncertują w całym kraju, w Europie – mówiła.

Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści” organizowany jest przez PIK już od dwunastu lat. Od początku promuje piosenki z dobrą muzyką i dobrym tekstem, a do tego odkrywa młode talenty. Podczas trzech dni festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezentują piosenki z repertuaru Łucji Prus (piosenkarki pochodzącej z Białegostoku) oraz utwory znanych i debiutujących autorów piosenki literackiej przed profesjonalnym jury, w którym zasiadają m.in. Włodzimierz Nahorny i Janusz Strobel.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się z zachowaniem wymaganych zaleceń sanitarnych (więcej informacji znajduje się tutaj).

Podczas koncertów, na widowni będzie mogło zasiąść maksymalnie 75 widzów.



Aneta Kursa

fot.: Paulina Dulewicz





Program festiwalu

miejsce: Spodki PIK, ul. św. Rocha 14, Białystok

2 października, godzina 20.00

recital Stanisława Soyki

bilet normalny: 60 zł, bilet KDR: 54 zł

3 października, od godziny 12.00

przesłuchania konkursowe

wstęp wolny

3 października, godzina 20.00

recital Mariusza Lubomskiego: Lubomski Koncert

bilet normalny: 60 zł, bilet KDR: 54 zł

4 października, godzina 17.00

koncert galowy z udziałem laureatki XI FPL Anny Zawadzkiej, laureatów XII edycji festiwalu oraz koncert Katarzyny Żak „Miłosna Osiecka”

bilet normalny: 70 zł, bilet KDR: 63 zł

Bilety do nabycia w:

Podlaski Instytut Kultury ul. Kilińskiego 8, Białystok, Dział Promocji, pokój nr. 22

Spodki PIK, ul. św. Rocha 14, Białystok, Dział Organizacji