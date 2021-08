Podlaski Instytut Kultury

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do stolicy regionu wraca Podlaska Oktawa Kultur. Festiwal rozpocznie się w czwartek, 22 lipca, i trwać będzie kolejnych kilka dni, aż do niedzielnego finału. O szczegółach przedsięwzięcia podczas konferencji we wtorek, 6 lipca poinformowali: Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK), Izabela Dąbrowska, kierownik Działu Promocji PIK i koordynator festiwalu Dariusz Kryszpiniuk. W spotkaniu uczestniczył też wicemarszałek Stanisław Derehajło.