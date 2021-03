„Pieśni przebudzenia"- spotkanie online z Alicją Pietruczuk i Źmicierem Kościnem

Utwór jest przejmującym, dźwiękowym obrazem walki Białorusinów o godność i wolność z perspektywy jednoczących naród pieśni. Odtwarzając przekrojowo ostatnie, dramatyczne wydarzenia na Białorusi, autorzy w sugestywny i przejrzysty sposób przedstawili siłę białoruskich protestów, podtrzymywanych pieśniami, nie tylko tworzącymi wspólnotę, lecz także podgrzewającymi nadzieję zniewolonego narodu na uwolnienie się od dyktatury.

Wydarzeniu będzie towarzyszył recital Marty Szałkiewicz, która zaśpiewa pieśni swojego ojca - Wiktora Szałkiewicza, białoruskiego barda. Będą również zaprezentowane zdjęcia Joanny Szubzdy z Polskiego Radia Białystok. Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Link do spotkania znajduje się tutaj .

Alicja Pietruczuk jest dziennikarzem Radia Białystok dłużej niż Aleksander Łukaszenka jest prezydentem Republiki Białoruś. Podczas pierwszego służbowego wyjazdu na Białoruś w 1994 roku wraz z Barbarą Bojaryn i Jerzym Leszczyńskim - wówczas również młodymi dziennikarzami Radia Białystok - przyglądała się wyborom prezydenckim i uczestniczyła w pierwszej konferencji prasowej prezydenta elekta Aleksandra Łukaszenki.

W swojej radiowej karierze pracowała w redakcji informacji, kierowała studiem Radia Białystok w Suwałkach, kierowała redakcją mniejszości narodowych. Zawsze jednak pozostawała wierna reportażowi radiowemu. Niektóre z jej reportaży zostały nagrodzone w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. M.in. "Cały Wasz" z 1998 roku , którego współautorką jest Agnieszka Czarkowska o wizycie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w podhajnowskiej wsi Mochnate otrzymał nagrodę w konkursie Premios Ondas w Barcelonie. Także stworzony wspólne z Agnieszką Czarkowską reportaż "Jak ta rzeka", czyli wspomnienia o Czesławie Niemenie mieszkańców jego rodzinnej wsi Stare Wasiliszki w Białorusi, otrzymał w 2003 roku główną nagrodę w konkursie "Polska i Świat". Natomiast reportaż "Cichy zimowy dzień" o spaleniu wsi Zaleszany przez oddział PAS NZW otrzymał nagrodę w konkursie "Pogranicze" Radia Olsztyn i nominację do nagrody w konkursie "Audycja historyczna roku 2013" IPN. Reportaż "Pieśni przebudzenia" o walce Białorusinów z dyktaturą Aleksandra Łukaszenki, którego współautorem jest Źmicier Kościn, wygrał konkurs KRRiT w 2020 roku.

Źmicier Kościn był dzieckiem, kiedy w 1994 roku Aleksander Łukaszenko został prezydentem Republiki Białoruś. 13 lat temu, po studiach w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie w Mińsku musiał opuścić Białoruś, by mieć możliwość pracować w wolnych mediach w ojczystym języku. Przyjechał do Białegostoku wraz z żoną i dwuletnim synem. Już w Polsce urodziła mu się córka. Rozpoczął pracę w Białoruskim Radiu Racja, gdzie zajmował się problematyką polityczną i historyczną. Nauczył się mówić nie tylko po polsku, ale także białoruską gwarą białostocczyzny. Po ośmiu latach zdecydował się na nowe wyzwanie - pracę w Polskim Radiu Białystok. Pozostał wierny tematyce białoruskiej i związanej z Białorusią. Główne tematy jego audycji to życie białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce i polskiej mniejszości narodowej w Białorusi. Od ubiegłego roku kieruje redakcją mniejszości narodowych. Podjął też pierwsze próby reportażu radiowego, który w Białorusi jest prawie nieobecnym i nieznanym gatunkiem twórczości dziennikarskiej. W efekcie powstał reportaż "Pieśni przebudzenia", stworzony wspólnie z Alicją Pietruczuk i opowiadający o walce Białorusinów z dyktaturą Aleksandra Łukaszenki, nagrodzony w 2020 roku Grand Prix w konkursie KRRiT.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Anna Augustynowicz