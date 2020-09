„Mój Tykocin” Ewy Cywińskiej – spotkanie autorskie w Spodkach PIK

Wydawnictwo to zbiór wierszy poświęconych Tykocinowi i jego historii, który zainteresuje czytelników poszukujących i lubiących zapuścić się w klimat niewielkich miasteczek z ogromną historią, by odbyć podróż do świata, którego już nie ma, by na powrót zobaczyć Tykocin w jego wielokulturowej odsłonie, poznać pewne obyczaje, osoby i miejsca.

„Jest w tym tekście wrażliwość na słowa, obrazy, dźwięki i zapachy. Jest także szacunek do historii, dbałość o to, by każdy fakt znalazł swój właściwy obraz, by zapadł jak najgłębiej w pamięć czytelników. Dzięki tej książce zdobywamy bezcenną wiedzę o Tykocinie, nazwanym przez autorkę „ogniwem Rzeczpospolitej”, miejscem skupiającym w sobie, niczym w soczewce, powikłane, skomplikowane losy naszego kraju”.

Podczas spotkania będzie można kupić książkę i porozmawiać z autorką. Wstęp jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

Ewa Cywińska: po mieczu – ze Żmudzi, po kądzieli – z Podola. Propagatorka idei DOMU jako środowiska wychowania do kultury. Temu służyły jej liczne wystawy depozytów historyczno-artystycznych, pokazujące różne aspekty i rolę rodziny polskiej, publikacje prasowe w kraju i prasie polskiej za granicą, działania koncepcyjne i organizacyjne we wdrażaniu kanonu kultury narodowej, udział w powstawaniu szkół i polskich placówek kultury na Wschodzie, a także organizacji społecznych promujących zarówno polski regionalizm, jak i wartości uniwersalne innych kultur. Do najważniejszych swoich dokonań zalicza: stworzenie programu i zorganizowanie dwóch muzeów, istotny udział w erygowaniu dwóch znaczących pomników oraz dwoje już dorosłych dzieci, które wypełniają treścią matczyne idee i marzenia.

