Warsztaty online w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie nie ustępuje kwarantannie i tym samym nie zaprzestaje działalności i aktywności. Instruktorzy prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

- Do wyboru jest nauka gry na perkusji, na gitarze, balet, zajęcia szachowe, wokalnomuzyczne. Na razie emitujemy takie zajęcia cztery razy w tygodniu, ale planujemy zwiększyć te emisje do pięciu razy w tygodniu – mówi Karol Świetlicki, dyrektor MOAK w Wasilkowie.

Zajęcia cieszą się coraz większą popularnością, a do MOAK-u zgłaszają się kolejni chętni. Nagrywanie zajęć online rozpoczęto już na samym początku kwarantanny – na przełomie marca i kwietnia.

Jak informuje Karol Świetlicki, na początku ośrodek wyszedł z taką inicjatywą do chętnych instruktorów, którym z powodu izolacji znacznie zmniejszyły się dochody oraz do dzieci zmuszonych do siedzenia w domu. Jak dodaje, wyszło nawet lepiej niż było zaplanowane, bo średnio każde zajęcia ogląda od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób.

Władze ośrodka kultury zapewniają, że na razie filmy umieszczane są jedynie na Facebooku MOAK-u, ale w przyszłości zagoszczą również na kanale YouTube i stronie internetowej ośrodka. Przy przygotowaniu filmów instruktarzowych zachowano pełen profesjonalizm. Operator nagrywa je w kilku lokacjach, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad. Do tej pory wyemitowano kilkanaście własnych produkcji, ale w kolejce czeka ponad 20 innych. Kolejne nagrywane są w każdy piątek.

- Koronawirus otworzył dla nas szansę i możliwość kolejnej formy komunikacji z naszymi mieszkańcami i na pewno z tego nie zrezygnujemy nawet po zakończeniu kwarantanny – przyznaje dyrektor MOAK. - Wszyscy się trochę tego uczymy, ale to też szansa na budowanie większej więzi z mieszkańcami Wasilkowa. Chcemy pokazać, że izolacja nie jest powodem rezygnowania ze swoich pasji, czy też aktywności ruchowej. I że wspólnie sobie poradzimy z tym wyzwaniem. - mówi.

Źródło/Fot.: MOAK w Wasilkowie

oprac. Cezary Rutkowski