„Treny" na podstawie dzieła Jana Kochanowskiego w Teatrze Dramatycznym

– „Hobbit” był wielkim, rozdmuchanym, efektownym widowiskiem, a „Treny” to wewnętrzny, kameralny spektakl na małej scenie. To przedstawienie bardzo aktorskie, oparte na słowie, i dość oszczędne w środkach wyrazu. Jest to bardzo odmienny teatr od tego, który wcześniej miałem okazję zaproponować widzom. I właśnie to przejście z dużej produkcji na małą, opartą na słowie było dla mnie największym wyzwaniem, a jednocześnie najprzyjemniejszą częścią pracy – mówi reżyser.