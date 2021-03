„Ja mam czas, ja poczekam”… – Międzynarodowy Dzień Teatru w Teatrze Dramatycznym

„Ja mam czas, ja poczekam” – to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Podobnie jak w zeszłym roku, tak i obecnie, Teatr nie może zaprosić widzów do swojej siedziby. Dlatego zachęca do spędzenia tego święta za pośrednictwem Internetu. Na kanałach społecznościowych oraz na stronie internetowej Teatru widzowie będą mogli znaleźć mnóstwo niespodzianek.