SBF 2020. Tribute to Eric Clapton. Wieczór Specjalny feat. Bartek Grzanek Band w Suwalskim Ośrodku Kultury

Tegoroczną edycję Suwałki Blues Festival uniemożliwił koronawirus SARS-Cov-2. Choć organizatorzy zostali zmuszeni do odwołania festiwalu to blues wciąż brzmi. Dlatego już 11 lipca w Sali im. Andrzeja Wajdy SOK czeka nas wielkie bluesowe wydarzenie. Będzie to wieczór specjalny z twórczością Erica Claptona, jednego z najwybitniejszych wykonawców muzyki bluesowej.