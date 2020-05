Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił elektroniczny nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Konkurs potrwa od 30 stycznia do 1 marca 2020 r. Nabór odbywa się poprzez generator Witkac.pl. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie z budżetu samorządu województwa to 2 mln zł.