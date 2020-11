Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Bajki są pełne przygód wymyślonych bohaterów, którzy walczą ze złem i pokonują wszelkie przeciwności. Dla wielu dzieci bohaterowie z bajek stają się bliskimi przyjaciółmi, którzy pomagają im przejść przez młodzieńcze lata. Pomagają przełamać nieśmiałość lub inne bariery jakie ma każde dziecko. Dzięki pojawianiu się nie tylko w opowieściach ale także w filmach, na kartkach książek i książeczek dla dzieci rozbudzają wyobraźnię i pozwalają zainteresować się takim życiowym zagadnieniem jak literatura.

Najstarszy film animowany został wyprodukowany w 1906 roku i nosił nazwę „Humorous Phases of Funny Faces” i przedstawiał różne zabawne twarze. Wśród prekursorów filmów animowanych znajduje się tez Polak Władysław Starewicz, który w 1910 roku nakręcił pierwszy na świecie animowany film lalkowy pod tytułem „Piękna Lukanida”. W latach 30-stych XX wieku powstała w Hollywood wytwórnia filmowa znana dziś jako Walt Disney Company. I to ta wytwórnia jest uznawana za tą, która napędziła cały ten bajkowy rynek. W 1937 roku ukazała się ich pierwsza produkcja pod tytułem „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” nad którą przez 3 lata pracowało ponad 250 grafików. Zaraz po tym filmie zaczęły się ukazywać takie postaci jak Myszka Miki, Kaczor Donald, Królik Bugs, Tom i Jerry, Smerfy czy Król Lew.

Jako Polacy też nie mamy się czego wstydzić i możemy pochwalić się postaciami z bajek, które zna większość z nas. Miś Uszatek, Bolek i Lolek, Reksio, Koziołek Matołek czy Miś Coralgol to bohaterowie, którzy pomimo wielu lat do dziś są znane i lubiane rzez dzieci i dorosłych. Trzeba też przyznać, że w obecnych czasach pojawia się wiele nowych bajek. Jednak to te z wcześniejszych okresów mają swój niepowtarzalny urok i wdzięk. Propagowanym trendem przez twórców bajek z całego świata jest ten, który zakłada, że ich produkcje mają trafiać zarówno do najmłodszych jak i starszych odbiorców.

To wyjątkowe święto w wielu szkołach czy innych instytucjach dla dzieci, obchodzone jest w uroczysty sposób. Organizowane są bale przebierańców na które dzieci przebierają się za swoich ulubionych bohaterów. W wielu miejscach organizowane są konkursy plastyczne czy wystawiane przedstawienia z najbardziej znanymi bajkami. Dla wielu starszych ludzi Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest to też dobry czas aby spędzić czas ze swoimi pociechami lub powspominać swoje młodzieńcze lata.

tekst: Kamil Timoszuk