Lato w mieście

Muzeum Podlaskie z przewodnikiem

Jak wyglądało dzieciństwo Mikołaja Kopernika, czy jadał toruńskie pierniki?, czym oprócz astronomii zajmował się ten wielki polski uczony? – tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się podczas wakacyjnych spotkań z przewodnikiem w Muzeum Podlaskim. Muzeum zaprasza również na zwiedzanie wystaw obrazów Juliusza i Wojciecha Kossaków.

Wernisaż wystawy w Muzeum Ikon w Supraślu oddział Muzeum Podlaskiego

Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza na otwarcie wystawy „ Psalmy” – to prace powstałe na XI Międzynarodowym Plenerze Ikonograficznym w Nowicy 2019. Wernisaż odbędzie się 4 lipca br. o godz. 16.00.

Lato w Książnicy Podlaskiej

Polec@jki”, Zabawy Literackie, spotkania autorskie – lipiec w Książnicy Podlaskiej to szereg spotkań online z autorami książek, dziennikarzami i artystami. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami przygotowanymi na najbliższe tygodnie.

W Spodkach awantura…

Podlaski Instytut Kultury (PIK) zaprasza na komedię „Awantura w Chioggi”. Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Pro Arte Plus będzie można zobaczyć w środę (1.07) o godz. 16:30, w Spodkach przy ul. św. Rocha 14.

Komedia autorstwa Carlo Goldoniego to pełna temperamentu i humoru opowieść o tym, jak jedno z pozoru niewinne zdarzenie może wywrócić do góry nogami spokojne życie całego miasta. Brzmi w obecnym czasie znajomo?

oprac. Aneta Kursa

fot. archiwum UMWP