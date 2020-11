„KSIĘŻYCowe opowieści” w Suwalskim Ośrodku Kultury

Spektakl przedstawia pięć pięknych historii filozoficznych zaczerpniętych z różnych kultur. Usłyszymy bajkę afrykańską, żydowską, dwie opowieści zaczerpnięte z mitologii indiańskiej i historię z dalekiego Nepalu. Zilustrowane przepiękną scenografią i lalkami autorstwa Kasi Szpilkowskiej, zadają uniwersalne pytania i w mądry, zabawny, ciepły i przystępny dla najmłodszych widzów sposób odpowiadają na nie. Postacią łączącą wszystkie historie jest Księżyc, który:

"... od Świtu Świata Ziemię okrąża,

patrzy na nas z góry,

chowa się w studni na samym dnie,

siada na gałęzi, na parapecie,

na szczycie palmy i na meczecie.

Uszy nastawia, oczy wypatruje,

historie ciekawe w kieszenie pakuje.

A gdy do domu ze świata wraca,

to na swym Tronie Księżycowym siada.

Wszystkie gwiazdy zlatują wnet,

na aksamicie nieba siadają Księżycowych Opowieści słuchają."

Po spektaklu odbędzie się spotkanie warsztatowe pt. “Księżycowe kroki”. Chętnych do wzięcia udziału w “Scenie dla Ciebie” zapraszamy do wysłania zgłoszenia na e-mail: grazyna.filipowicz_karp@soksuwalki.eu do 10 listopada 2020 r.

Przedstawienie kierowane jest głównie do młodego widza powyżej 3 roku życia, ale dobrze bawić się na nim będą również starsze dzieci oraz dorośli.

Spektakl odbędzie się w sobotę, 14 listopada o godz. 10.00 w Sali im. A. Wajdy SOK. Bilety w cenie 20 zł dostępne online i w kasie SOK. Liczba i organizacja miejsc zgodna z obowiązującym reżimem sanitarnym.

źródło/fot.: Suwalski Ośrodek Kultury

oprac. Cezary Rutkowski