Książka na telefon – innowacyjna usługa Biblioteki w Choroszczy

Tymczasowa usługa „Książka na telefon” – to pilotażowe działania, skierowane do spragnionych czytania miłośników lektur. Akcja trwa od 17 do 29 listopada br. „Książka na telefon” to ukłon w stronę Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy, ale to rozwiązanie, które z powodzeniem może być implementowane w innych bibliotekach.

Jak działa usługa „Książka na telefon”?

Czytelnik zamawia interesujące go książki telefonicznie, dzwoniąc do biblioteki w Choroszczy pod nr. tel.: 723 698 951. Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. Czytelnik podaje tytuły, które chce przeczytać – można wypożyczyć do 5 książek na miesiąc. Ustala też z pracownikiem biblioteki datę i godzinę odbioru lektur. Pracownik biblioteki przygotowuje pozycje tak, by zamówione książki o ustalonej godzinie czekały na Czytelnika.

Zamówione książki oczekują na odbiór w specjalnie przygotowanej do tego szafce, wystawionej przed siedzibą Biblioteki w Choroszczy na pl. dr. Z. Brodowicza.

Lektury przechowywane są w skrzyneczce z nadanym wcześniej numerem zamówienia. W tej samej skrzyneczce Czytelnik zostawia książki po przeczytaniu.

Innowacyjna usługa „Książka na telefon” to świetne rozwiązanie pozwalające na pracę biblioteki w czasach pandemii, nieograniczanie Czytelnikom dostępu do lektur, mimo obostrzeń, a wręcz ułatwianie tego kontaktu, jednocześnie przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych, czyli z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.

REGULAMIN usługi "Książka na telefon".

Pracownicy Biblioteki stworzyli także film instruktażowy, zachęcający do skorzystania z usługi „Książka na telefon”: https://youtu.be/KugCS0NhrYQ.

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

oprac. Paulina Dulewicz