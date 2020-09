Hajnowskie “Historie utkane z nici”

Stowarzyszenie gromadzi i opisuje podlaskie ludowe tkaniny od kilku lat. Dwie czasowe wystawy były w Hajnówce dużymi wydarzeniami i wywołały ogromne zainteresowanie. Dlatego teraz pasjonaci z Pocztówki postanowili udostępnić swoje zbiory na stałe. Jest to kolekcja zgromadzona przez Agatę Rychcik-Skibinski oraz eksponaty wypożyczone. Liczy około 100 różnego rodzaju tkanin: od obrzędowych ręczników, przez chodniczki i haftowane obrusy, po kapy zwane potocznie preborami. Najstarsze mają ponad 100 lat.

- Pochodzę z innego rejonu Polski, ale kiedy tu przyjechałam od razu wiedziałam, że tutejsze tkaniny, wytwarzane w wiejskich domach, to rzecz niezwykła i unikatowa. Zaczęłam je najpierw skupować dla ozdoby własnego domu. Były tak piękne, że zainteresowałam się też ich pochodzeniem. Okazało się, że niosą wielką wartość emocjonalną, rodzinną. Potem wyszukiwałam rzadkie egzemplarze. I ani się obejrzałam, a nazbierał się duży stos - mówi Agata Rychcik-Skibinski. - Najbardziej cenię tkaniny ciężkie, nazywane tak ze względu na użyte nici (przeważnie wełniane) i technikę tkania.

W Hajnówce nie ma zbyt wielu muzeów. Przyjeżdżający do tego puszczańskiego miasteczka turyści mogą zajrzeć do muzeum białoruskiego albo kowalstwa. Ekspozycja tkanin dostępna będzie w specjalnym miejscu. To dawny dworzec kolejowy, w którym teraz siedzibę ma Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka, i w którym zaczęło już organizować lokalne centrum aktywności kulturalnych, społecznych i wolontariackich. “Historie Utkane z Nici” są jednym z pierwszych przedsięwzięć zainstalowanych w nim na stałe.

- Oczywiście daleko nam jeszcze do profesjonalnych muzealnych ekspozycji - ma świadomość autorka wystawy. - Ale jest już coś na początek. A mam przeczucie, że z roku na rok zbiór ten będzie się rósł i wzbudzał coraz większy zachwyt. Uroda tych tkanin na każdym robi wrażenie.

Miejsce wystawy: „Hajnówka Centralna. Stacja kultury".

Adres: ul. Dworcowa 1, 17-200 Hajnówka.

Możliwość zwiedzania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się: 601 479 999.

Środy w godz.: 14.00-18.00; czwartki lub soboty: 10.00 - 12.00.



źródło i fot.: Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka

oprac. Anna Augustynowicz