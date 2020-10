Grasz? Śpiewasz? Koncertujesz? Masz zespół, albo tworzysz solo? Zgłoś się do plebiscytu Radia Białystok

W plebiscycie mogą wziąć udział twórcy indywidualni i zespoły, pod warunkiem, że przynajmniej jeden członek formacji związany jest z naszym regionem.

Nagrodą w plebiscycie jest koncert live w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok oraz nagroda finansowa w wysokości 5 tys. złotych i statuetka.



W pierwszej edycji zwycięzcami plebiscytu zostali - Starsabout (nagroda jury), Dots (nagroda internautów) oraz Bright Ophidia i No Logo (nagrody specjalne).



Jak się zgłosić do tegorocznej edycji, jak głosować – wszystko można znaleźć w regulaminie, na antenie oraz na radiowych profilach w mediach społecznościowych.

Etapy Plebiscytu:



Od 19.10 do 22.11.2020 r. - Przyjmowanie zgłoszeń do Plebiscytu.



Do 05.12.2020 r. - Komisja powołana przez Organizatora z nadesłanych zgłoszeń wybierze maksymalnie 10 Wykonawców, którzy wezmą udział w kolejnym etapie Plebiscytu i będą dalej zwani Finalistami.



Od 05.12.2020 r. do 31.01.2021 r. - prezentacja wszystkich Finalistów na stronie www.niebieskimikrofon.pl, na antenie Polskiego Radia Białystok oraz na profilu Radia Białystok na Facebooku.



Od 05.12.2020 r. do 31.01.2021 r. - słuchacze głosując na profilu Radia Białystok na Facebooku dokonują wyboru spośród wszystkich Finalistów Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę Słuchaczy Polskiego Radia Białystok. Za prawidłowość przebiegu głosowania i obliczenie wyników odpowiada Organizator.



Do 01.02.2021 r. - Jury powołane przez Organizatora dokona wyboru spośród wszystkich Finalistów Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę Polskiego Radia Białystok.



13.02.2021 r. - Próby i przygotowanie do FINAŁU.



14.02.2021 r. - FINAŁ Plebiscytu w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok, podczas którego zaprezentują się wszyscy Finaliści Plebiscytu oraz zostaną ogłoszone wyniki głosowania słuchaczy oraz werdykt Jury powołanego przez Organizatora. Wszyscy Finaliści zaprezentują po jednym utworze, natomiast Zwycięzcy zagrają dłuższy koncert.

oprac. Paulina Dulewicz