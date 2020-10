Divertimento Łomżyńskich Filharmoników

Huba Hollókői węgierski dyrygent jest laureatem I miejsca na II Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim Muzyki Współczesnej GIANCARLO FACCHINETTI w Brescia (Włochy). Występ w łomżyńskiej filharmonii jest nagrodą specjalną za zdobyte laury.

Podczas koncertu odbędzie się prawykonanie „Koncertu na akordeon i orkiestrę smyczkową” Pawła Łukaszewskiego.

Huba Hollókői jest laureatem wielu nagród zarówno jako skrzypek, jak i dyrygent, wśród których można wymienić konkursy: János Koncz Violin Competition, 2nd Citta'di Brescia Giancarlo Facchinetti International Conducting Competition. Współpracuje jako dyrygent z wieloma orkiestrami i solistami na całym świecie (Węgry, Holandia, Finlandia, Meksyk). Na Węgrzech Hollókői na stałe współpracuje z MÁV Symphony Orchestra i Danubia Symphony Orchestra oraz z Miskolc Symphony Orchestra i Budapest Strings. Jako skrzypek-solista Hollókői koncertował na Węgrzech, w Anglii, Niemczech, we Włoszech, w Finlandii, Austrii, Holandii i Japonii.

Klaudiusz Baran to artysta wszechstronny, obdarzony wyjątkową wrażliwością muzyczną. Jego dokonania artystyczne zmieniły w Polsce postrzeganie akordeonu, wynosząc go do pozycji pełnoprawnego instrumentu kształtującego realny świat muzyczny. W swoich interpretacjach potrafi splatać pokorę wobec dzieła muzycznego, z bogactwem inwencji, osobistym pojmowaniem czasu w muzyce, wyjątkową sceniczną charyzmą, naturalnością ekspresji. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ponad 200-letniej, najbardziej rozpoznawalnej polskiej uczelni. W 2016 roku został wybrany jej Rektorem, a w czerwcu 2020 ponownie na kadencję 2020-2024.

W programie koncertu oprócz prawykonania „Koncertu na akordeon i orkiestrę smyczkową” Pawła Łukaszewskiego usłyszymy między innymi dzieła Józefa Haydna, Leo Weinera i Astora Piazzolli.

Wydawcą utworów Pawła Łukaszewskiego jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Bilety w cenie od 3 do 18 zł do nabycia na stronie filharmonii

źródło: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

oprac. Aneta Kursa