„Altówka solo i kameralnie”- koncert w UMFC

"Altówka solo i kameralnie”

Wystąpi Agnieszka Podłucka – altówka, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Anna Misior

W programie:

Penderecki - Cadenza na altówkę solo

Zdzisław Szostak - Recitativo e berceuse

Szostakowicz - Sonata na altówkę i fortepian op. 147

AGNIESZKA PODŁUCKA

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec prof. J. Staniendy, jak również w klasie altówki prof. P. Reicherta i as. K. Budnik. Od września 2019 r. pełni rolę zastępcy lidera grupy altówek w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a także asystentki w klasie altówki w swojej macierzystej uczelni. Ponadto w październiku 2020 r. rozpoczęła kolejne studia magisterskie na skrzypcach historycznych w klasie prof. Martyny Pastuszki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Jest laureatką szeregu nagród oraz wyróżnień konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, tj. 67. edycji Konkursu Muzycznego ARD w Monachium (2018, jako jedyna Polka, udział oraz zakwalifikowanie się do drugiego etapu); 11. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej w kategorii altówka (2017, 1 miejsce); I i II Międzyuczelnianego Konkursu Altówkowego w Gdańsku i Krakowie (2017, 2018, 1 miejsca); I i II Nadbałtyckiego Konkursu Duetów Smyczkowych w Gdańsku (2015, 2016, 1 i 2 miejsce); II Turnieju Kameralnego w Bydgoszczy w kategorii uczelni wyższych – kwartet smyczkowy (2015, 1 miejsce); XIX Międzynarodowego Konkursu im. J. Brahmsa w Poertschach (2012, jako jedyna altowiolistka z Polski, udział w drugim etapie); IV Młodzieżowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim (2012, wyróżnienie). W czasie całej swojej edukacji miała możliwość doskonalić swoje umiejętności podczas wielu znakomitych warsztatów skrzypcowych, altówkowych, kameralnych i orkiestrowych pod kierunkiem wybitnych artystów, takich jak: Jan Stanienda, Tabea Zimmermann, Jurij Bashmet, Gilad Karni, Jakub Jakowicz, Monika Urbaniak – Lisik, Edward Zienkowski, Konstanty Andrzej Kulka, Szymon Krzeszowiec, Marcin Baranowski, Stefan Kamasa. Brała udział w wielu prestiżowych kursach mistrzowskich oraz festiwalach, wśród których można wymienić International Summer Academy of the mdw w Wiedniu; Letnią Akademię Muzyki w Lusławicach prowadzoną przez oktet Scharoun (złożony z kameralistów Filharmonii Berlińskiej); Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Musethica (Hiszpania, Szwecja, Niemcy); Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble w Wałbrzychu; Festiwal Muzyki Kameralnej Q'uarto Mondi w Poznaniu; Letnie koncerty na Grochowskiej w Warszawie; Europejski Festiwal Muzyki w Otwocku; Festiwal Singera w Warszawie; Międzynarodowy Festiwal Muzyczny iPalpiti w Stanach Zjednoczonych a także w ramach cyklu „Środa Młodych” w Sali Kameralnej NOSPR w Katowicach. Koncertowała również w Niemczech m. in. w Filharmonii Berlińskiej, Holandii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej. Brała udział w projektach orkiestrowych, m. in. w 5. edycji Akademii Sinfonia Varsovia (2016/2017); Baltic Sea Philharmonic (2019-2020), The European Union Youth Orchestra (2018); Santander Orchestra (2016-2017). W roku 2018 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska".

ANNA MISIOR

jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie UMFC) w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalli. Kameralistykę studiowała pod kierunkiem prof. Macieja Paderewskiego.

Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach w Łańcucie pracując pod kierunkiem prof. Maji Nosowskiej i prof. Kurta Lewina. Obecnie jest starszym wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno- Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku, a także pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Uczestników obowiązuje zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie Oświadczenia.





źródło: UMFC filia w Białymstoku

na zdjęciu Agnieszka Podłucka

oprac. Aneta Kursa