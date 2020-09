W Skansenie X Dzień Tradycji Rzeczpospolitej

To cykliczne wydarzenie organizowane przez lokalnych pasjonatów historii spotyka się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Celem przedsięwzięcia jest promowanie szczególnych wydarzeń z historii Polski w celu budowania pozytywnych wartości. X Dzień Tradycji Rzeczpospolitej to inicjatywa o wymiarze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, odwołujące się do symboliki narodowej.

Widzowie wraz ze swoimi przyjaciółmi oraz rodzinami mają niepowtarzalną okazję zetknąć się z żywą lekcją historii. Wydarzenie mogą śledzić fani historii Polski, którzy nie będą mogli przybyć na wydarzenie. Dzięki transmisji online na żywo na profilu na Fb „X Dzień Tradycji Rzeczpospolitej” odbiorcy m.in. spoza kraju poznają kulturę, obyczaje panujące w Polsce przedrozbiorowej.

Wydarzeniem towarzyszącym są Zawody Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich.



Patronat Honorowy obejmie m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego.

Przedsięwzięcie zorganizowało Fundacja Obowiązek Polski, Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, AMM Archery. Patronat medialny nad wydarzeniem obejmą TVP S.A., Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, Radio JARD, Radio I, Bia 24, wSieci Historii, Historykon, historg.pl.

Link do wydarzenia na Fb: X Dzień Tradycji Rzeczpospolitej

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

04 września - piątek

10.00 – 15.00 X Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich konkurencja Tor Polski

05 września - sobota

8.30 – 13.30 Zawody łucznicze - konkurencja Tower Track

15.00 II Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski im. Stefana Mikołaja Branickiego w ramach Polskiej Ligi Husarskiej

17.00 Widowisko historyczno - edukacyjne

salwa i wystrzał armatni

pokaz sprawności łuczników konnych

pokaz sokolników

pokaz jeździecki Pocztu Dam Husarskich

śpiew rycerski

pokaz husarski Podlaskiej Chorągwi Husarskiej

gawęda o Bitwie pod Hodowem

18.00 Bitwa pod Hodowem - Husaria kontra Tatarzy, rekonstrukcja bitwy

06 września - niedziela

9.00 – 14.00 Zawody łucznicze - konkurencja Raid Track

10.00 - 12.00 I Mistrzostwa Podlasia w Trójboju Kawalerii Historycznej (jazda konna w strojach historycznych z łukiem, szablą i rohatyną)

oprac. Cezary Rutkowski/ Aneta Kursa

fot.: PMKL