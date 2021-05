Podróże sprzed lat w Skansenie

„Jak dawniej podróżowano” to tytuł tegorocznego pikniku i z tym tematem związane są wszystkie wątki zaplanowanych zajęć. Doskonałym wstępem do pozostałych atrakcji będzie zwiedzanie jednej

z wystaw stałych na terenie PMKL, zatytułowanej „Środki transportu wiejskiego”. We wnętrzu zabytkowej stodoły można oglądać pojazdy takie jak wozy, sanie oraz bryczki, używane przez mieszkańców Białostocczyzny pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pojazdy służące zarówno do podróżowania, jak też przewożenia towarów. Uczestnicy zajęć dowiedzą się co to takiego samorodny włók krokwiowy, do czego służyły tzw. zajdki i jakimi środkami transportu zamożni gospodarze jeździli do kościoła czy na targ.

Większość używanych przed laty pojazdów poruszała się dzięki sile zwierząt pociągowych, dlatego jednym z zawodów, bez których trudno byłoby się wówczas obejść jest kowalstwo. Wśród licznych, niezbędnych do pracy w gospodarstwie przedmiotów, które kowal wykonywał w swoim warsztacie były podkowy, mające chronić końskie kopyta przed nadmiernym ścieraniem się.

Jak wygląda praca kowala?

- Franciszek Lulewicz z Zabłudowa, którego zaprosiliśmy do przeprowadzenia pokazów, pracuje w tym zawodzie od lat. Na czas zajęć uruchomimy naszą zabytkową kuźnię, przeniesioną do skansenu z Gródka, by uczestnicy mogli przyjrzeć się z bliska, jak, krok po kroku, z kawałka żelaza rozgrzanego nad paleniskiem powstają narzędzia o różnych, często wyszukanych kształtach – informuje Iwona Zawadecka z PMKL.

W trakcie pikniku można będzie nie tylko dowiedzieć się, ale też poczuć, jak dawniej podróżowano. Jedną z atrakcji będzie przejażdżka po Skansenie bryczką zaprzężoną w konia.

Żeby nie było tak łatwo – uczestnicy też będą się musieli wykazać. Przydadzą im się do tego dokładność, cierpliwość i zdolności manualne. Z gotowych, drewnianych elementów, trzeba będzie samodzielnie zbudować miniaturę wiejskiego wozu.

Cena zajęć – 19 zł/os.

Zapisy prowadzone są telefonicznie (509 336 816) lub e-mailowo (edukacja@pmkl.pl).

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.: Aneta Kursa