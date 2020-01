Piękne kolędy i piękne głosy – Podlaskie Kolędowanie wyruszyło w trasę po regionie!

To prawdziwa, świąteczna i przede wszystkim muzyczna uczta! Miłośnicy najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu Olgi Bieńkowskiej i Jacka Kotlarskiego, mogą zarówno wysłuchać, jak i włączyć się w Podlaskie Kolędowanie. Pierwsze koncerty - w Białymstoku i Łomży już za nami, ale to dopiero początek. Podlaskie Kolędowanie potrwa do 12 stycznia.