„Zemsta nietoperza” - akt I online już dziś w wirtualnej OiFP

Brawurowa komedia pomyłek z intrygującym librettem w doskonałym tłumaczeniu Juliana Tuwima. „Zemsta nietoperza” uznana została za arcydzieło operetki wiedeńskiej. Po pierwszym wystawieniu zdobyła wszechświatową sławę i do dziś niepodzielnie króluje w repertuarach największych teatrów operowych. Dzieło „króla walca” swoją popularność zawdzięcza błyskotliwym dialogom, dowcipnym, zaskakującym sytuacjom i śmiałej erotyce. Całość historii wieńczy porywająca muzyka przepełniona bogactwem melodii, oddająca charakter karnawałowych zabawi nastroju beztroski. Wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę i pozwala przeżyć wspaniały wieczór wypełniony śpiewem i śmiechem.

Akcję operetki osadzono w XIX-wiecznym podwiedeńskim kurorcie. Wzięty finansista, skazany przez sąd na karę więzienia – Gabriel von Eisenstein, postanawia ostatni dzień swojej wolności spędzić na balu wydanym przez księcia Orłowskiego. Zarówno on, jak i jego żona Rozalinda oraz ich pokojówka Adela zostają wciągnięci w intrygę misternie zaplanowaną przez doktora Falka – przyjaciela Eisensteina. Impreza jest w istocie pretekstem do ośmieszenia Eisensteinia, który rok wcześniej podczas zabawy karnawałowej porzucił Falka w centrum Wiednia, zmuszając go do powrotu do domu w stroju nietoperza.

Inscenizacja Opery i Filharmonii Podlaskiej to barwne przedstawienie kostiumowe budowane w oparciu o współczesne środki wyrazu, zrealizowane z rozma­chem i dbałością o detal. Reżyser spektaklu w mistrzowski sposób odtwarza klimat XIX-wiecznego Wiednia. Lekką dłonią uchyla kurtynę i wprowadza widza na pełne przepychu salony wiedeńskich elit. Na szczególną uwagę zasługuje również warstwa wizualna – akcja operetki rozgrywa się w efektownych scenografiach nawiązujących do secesji wiedeńskiej. Główną inspiracją projektów scenograficznych stały się prace jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli secesji – Gustava Klimta, projekcje multimedialne przedstawiają grafiki Alfonsa Muchy.

źródło: OiFP

oprac. Aneta Kursa