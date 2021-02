OiFP zaprasza do odkrywania tajemnic „Hotelu Meduza” zapisanych w fotografiach Pawła Sadaja

„Hotel Meduza" to spektakl składający się z siedmiu fotografii. Opowiada o cyklu historycznym, w którym żyjemy. Główne przesłanie a zarazem pytania płynące z przedstawionej historii to czy jesteśmy w stanie przerwać ten cykl i w którym jego momencie jesteśmy teraz? Główną, choć nie jedyną inspiracją projektu jest słynny obraz Théodore Géricault’a „Tratwa Meduzy”. W fotografiach możemy odnaleźć nawiązania do obrazów takich mistrzów jak Jacques-Louisa Davida, Eugene Delacroix, Francisco Goyi, Pietera Bruegela, Elizabeth Vignee Lebrun, Pabla Picassa czy Witkacego.

W każdy wtorek i czwartek wraz z autorem, artystą fotografem i grafikiem, którego prace były prezentowane w OiFP, zostaną przedstawione na profilu Facebook opery filmy omawiające każdą z siedmiu fotografii składających się na cykl niezwykłej historii.

Filmy będą zawierać pytania o tajemnice zawarte w kolejnej fotografii.

- Przedstawione na jego zdjęciach sceny mają charakter głęboko symboliczny, a ich zrozumienie to wyzwanie dla naszej erudycji i znajomości historii sztuki. Jednak o szczegółach opowie Państwu sam autor w prologu do cyklu – podkreśla Joanna Dolecka, rzecznik OiFP.

Organizatorzy zapraszają też do zabawy z nagrodami. Osoba, która jako pierwsza napisze w komentarzu na Facebooku opery odpowiedź na pytanie postawione przez artystę na końcu filmu, otrzyma od zestaw gadżetów OiFP.

Prolog:









„Hotel Meduza” I:





źródło: OiFP

fot. Paweł Sadaj

oprac.: Aneta Kursa