Nagroda Rady Programowej TVP3 Białystok dla autora reportażu „Relikwie”

- To nagroda za tę kolosalną pracę, która wykonał pan Jacek Słomiński dla tego oddziału. Pokazuje we wspaniały sposób nasze województwo, potrafi jego piękno doskonale wyłuskać – podkreślił marszałek dodając, że zależy mu na tym, by reportaż „Relikwie” został obejrzany przez jak największą liczbę osób w całej Polsce.

Wspomniany reportaż opowiada o niezwykłych losach szczątków bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas sekcji zwłok kapłana przeprowadzonej w 1984 r. w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku jeden z patologów zabezpieczył i wyniósł w tajemnicy dwie fiolki krwi, fragment wątroby, śledziony i nerek ks. Jerzego Popiełuszki. Szczątki te zamurowano w ścianie kaplicy Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku przy ul. Stołecznej. Po prawie dwudziestu latach szczątki wydobyto. Obecnie są one konfekcjonowane i wysyłane na cały świat jako relikwie, do dziś wysłano ich ponad tysiąc. Reportaż ten zdobył w ub.r. grand prix na konkursie Instytutu Pamięci Narodowej na Audycję Historyczną Roku i wyróżnienie Związku Dziennikarzy Polskich.

Jak przyznał autor „Relikwi”, praca nad reportażem pochłonęła kilka miesiący. Dziękując Radzie za przyznanie nagrody, podkreślił, że nie spodziewał się takiego wyróżnienia.

– Myślę, że to będzie dla mnie taka motywacja do dalszej pracy, jeszcze lepszej, po to, żeby pokazywać fajne rzeczy widzom – zaznaczył Jacek Słomiński.

Prezes Oddziału TVP3 w Białymstoku, Eugeniusz Szpakowski, podkreślił, że reportaże, za które doceniono Jacka Słomińskiego, realizuje on w czasie wolnym. Jego „etatowe” zadania dotyczą bowiem koordynowania Mediów Elektronicznych i Redakcji Internetowej w oddziale.

Jak podkreśliła Katarzyna Kakowska-Maksimowicz, przewodnicząca Rady, nagroda to wyraz wsparcia i uznania dziennikarskiego profesjonalizmu w mediach publicznych. Kryteriami oceny twórców są, zgodnie z celami do realizacji, których powołana zostala Rada, rzetelność, obiektywizm, merytoryczna znajomość poruszanego tematu, ale również walory warsztatowe.

- Bardzo ważnym czynnikiem wyboru, było zwrócenie uwagi na nasze lokalne wartości – dodała.

Jacek Słomiński ma już w planach kolejne produkcje. To m.in. reportaże o 40-leciu białostockiej „Solidarności” i Żołnierzu Wyklętym „Huzarze” urodzonym w m. Markowo-Wólka.

Małgorzata Sawicka

***

Jacek Słomiński jest koordynatorem Sekcji Mediów Elektronicznych i Redakcji Internetowej w TVP3 Białystok. Sekcja zajmuje się m.in. prowadzeniem strony internetowej ośrodka oraz obsługą mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Youtube).

Współtworzy (montaż, zdjęcia) cykl programów „Zwiedzaj z nami region”, promujących walory turystyczne, krajoznawcze, przyrodnicze i kulturowe naszego regionu.

Jacek Słomiński posiada uprawnienia do kierowania dronem. Wykorzystuje to do tworzenia, bardzo popularnych obecnie w telewizjach całego świata, programów ukazujących piękno regionu z lotu ptaka.

Rada Programowa TVP3 Białystok nagrody dziennikarzom przyznaje od 2012 r. Dotychczas otrzymali je m.in. Alicja Grzechowiak, Andrzej Godlewski, Mariusz Rytel. W ubiegłym roku Artur Kosicki, nagrodę wręczył ks. dr Andrzejowi Dębskiemu – wydawcy magazynu katolickiego „Pod Twoją Obronę”, m.in. za promocję województwa podlaskiego na antenie TVP1 przygotowując program „Ziarno”.