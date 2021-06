Weekend z kulturą tatarską

Głównym organizatorem festiwalu jest Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizatorami – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i klub AMM Archery – skupiający miłośników łucznictwa konnego.

Polski orient

Impreza, która w atrakcyjny sposób przybliża mieszkańcom regionu działalność artystyczną, zwyczaje i wspaniałą kuchnię Tatarów polskich, wraca po rocznej przerwie. W ubiegłym roku pandemia nie pozwoliła na jej organizację.

Festiwal rozpocznie się w sobotę – 26 czerwca, zakończy w niedzielę – 27 czerwca. W programie przede wszystkim piękne stroje, muzyka i tańce przedstawicieli polskiego orientu. Na scenie zobaczymy Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk i Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy Buńczuk, ale też, między innymi, Joannę Brodę z Krakowa, która zaprezentuje tańce tureckie.

Przez dwa festiwalowe dni w skansenie można będzie podziwiać umiejętności kulinarne specjalistów od kuchni tatarskiej. Przysmaki takie jak: czebureki, pilaw czy pierekaczewnik stały się jedną z wizytówek społeczności tatarskiej w Podlaskiem, tym co przyciąga na organizowane przez nią imprezy spore grono smakoszy.

Coś dla miłosników koni

Ale nie tylko amatorzy dobrego jedzenia znajdą w skansenie coś dla siebie w ostatni weekend czerwca. To gratka także dla miłośników koni. Festiwalowi Kultury Tatarskiej towarzyszyć będą Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego, które rozpoczną się już w piątek. W sobotę, oprócz łuczników – pokazy jazdy konnej i kaskaderskiej Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, w niedzielę – pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, Pułku Reprezentacyjnego Dowództwa Garnizonu Warszawa. Jaki to ma związek z ideą festiwalu? Nie byłoby polskiej tradycji ułańskiej gdyby nie Tatarzy. To właśnie na wzór tatarskiej chorągwi powstały polskie formacje, a nazwa ułani pochodzi od nazwiska tatarskiego dowódcy.

W trakcie festiwalu można będzie nauczyć się strzelać z łuku i posługiwać szablą. Będą pokazy kaligrafii arabskiej i zwiedzanie tatarskiej jurty. Można będzie też oglądać ptaki drapieżne i sowy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia słuchając opowieści sokolników o ich zwyczajach.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Aneta Kursa