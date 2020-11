„Z książką na start” – wyprawki dla małych Czytelników Książnicy Podlaskiej

Każde dziecko, które rodzice zapiszą do biblioteki lub już to zrobili, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę pt. "Pierwsze czytanki", poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. Dziecko, każdorazowo gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę, otrzyma naklejkę. Po uzbieraniu 10 naklejek, zostanie mu wręczony imienny dyplom, który będzie potwierdzeniem jego czytelniczych zainteresowań. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy do wszystkich filii Książnicy Podlaskiej (oprócz Filii nr 10 i 14) na terenie miasta Białystok. Na dzieci czeka jeszcze ok. 400 wyprawek.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, bierze udział w kampanii „Mała książka – wielki człowiek” od 2018 r.

– To doskonały sposób na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzięki tej akcji, mali Czytelnicy wyrabiają w sobie nawyk sięgania po książki i odwiedzania biblioteki, która jawi im się jako miejsce przyjazne i bezpieczne – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Akcja potrwa do wyczerpania zapasów.

źródło i fot. Książnica Podlaska, oprac. Małgorzata Sawicka