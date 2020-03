Dzień Kobiet w stylu Etno w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Temat zajęć – nieprzypadkowy. Druga z marcowych Rodzinnych Niedziel w Skansenie wypadła 8 marca, w Dniu Kobiet.

Tradycyjne wełniane chusty z charakterystycznymi kwiatowymi wzorami już pod koniec XIX wieku stały się elementem stroju ludowego, tyle że na Podhalu. Galicja była wówczas częścią Austro-Węgier, jednego z państw, gdzie na szeroką skalę produkowano tkaninę z wełny czesankowej owiec lub kóz tybetańskich. Chusty, w Małopolsce do dziś nazywane tybetkami, wytwarzano z takiej właśnie tkaniny. Dopiero w latach dwudziestych XX wieku, kiedy zaczęły ją produkować także łódzkie fabryki, barwne nakrycia kobiecych głów stały się popularne w innych regionach Polski, między innymi na sąsiadujących z Podlasiem Kurpiach.



Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) ma takie chusty w zbiorach. Są uszyte z jednego kawałka materiału w kolorze czerwonym, zielonym, bordowym czy kremowym. Wzdłuż brzegów mają czasem nadrukowany ozdobny szlak z motywami roślinnymi, jak różyczki, listki czy niezapominajki. W rogach widnieją wzory skomponowane z dużych, stylizowanych kwiatów – maków albo róż i właśnie one stały się inspiracją do przeprowadzenia warsztatów etnodizajnu „Chusty malowane”. Każdy z uczestników otrzymał szablon z wzorem i farby do tkanin, by samodzielnie ozdobić chustę, jedyną w swoim rodzaju.



Po zrobieniu sobie albo komuś prezentu w postaci kolorowej chusty, można było miło spędzić czas przy ognisku. PMKL jest jednostką podległą samorządowi województwa podlaskiego.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej