Zapraszamy na Pierwsze Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Next2Met

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza na Pierwsze Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Next2Met Local Value Chain network Podlaskie w ramach realizowanego projektu pt.: „Increasing attractiveness of Next2Met regions with soft digitalisation measures”, w skrócie Next2Met. Odbędzie się ono 12 sierpnia 2020 r., w godzinach 9:30 – 11:30 w formule online (platforma ZOOM).

Spotkanie ma przybliżyć najważniejsze informacje o projekcie Next2Met jego idei, celach oraz już poczynionych krokach. Udział w wydarzeniu weźmie również ekspert IT Pan Tomasz Kulisiewicz, który omówi wyniki przeprowadzonego badania nt. sektora ICT w woj. Podlaskim. Część spotkania zostanie też przeznaczona na panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość wymiany uwag i pomysłów dotyczących tematu digitalizacji w kontekście podniesienia atrakcyjności naszego regionu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: monika.pankowska@wrotapodlasia.pl do 11 sierpnia 2020 r. wówczas zostanie przesłany link do spotkania.

Więcej informacji na stronie projektu - link do strony oraz w jednej z wcześniejszych publikacji na portalu Wrota Podlasia - link do strony.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe.





Departament Rozwoju Regionalnego