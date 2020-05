Praca dla potrzebujących w przedsiębiorstwach społecznych

Projekt zakłada tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do ich rozwoju przez trzy lata, do 30 czerwca 2023 roku. Obejmuje on m.in. szkolenia z zakładania i prowadzenia takich przedsiębiorstw, szkolenia zawodowe, wizyty studyjne, doradztwo, m.in. biznesowe, prawne, finansowe, księgowe, marketingowe, a także funkcjonowanie inkubatorów przedsiębiorczości społecznej. Przewidziane jest również dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparciem różnego rodzaju objętych zostanie 857 osób. Projekt zakłada, że już po jego zakończeniu 147 osób, zagrożonych teraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będzie nadal miało pracę.

Wartość tego projektu wynosi 4,7 mln zł. Wpłynął on na konkurs w ramach działania 7.3 (Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.



Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

Fot. Małgorzata Sawicka