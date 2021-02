Zajęcia prozdrowotne dla seniorów z Drohiczyna

Jest to projekt zgłoszony w ramach naboru prowadzonego przez lokalną grupę działania Tygiel Doliny Bugu. Gmina wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drohiczynie zapewni wsparcie 24 osobom z jej obszaru. To nie tylko zwiększenie dostępnych miejsc w istniejącym klubie to również rozszerzenie oferty zajęć i zwiększenie dostępu do aktywności i wydarzeń.

Osoby starsze szczególnie te, które potrzebują opieki ze względu na chorobę, niepełnosprawność, dzięki właśnie takim projektom mogą liczyć na lepszy komfort życia. Takie inicjatywy są bardzo potrzebne, ponieważ przeciwdziałają osamotnieniu i marginalizacji seniorów. - Cieszę się, że możemy przekazać pieniądze na taki cel – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Pomoc otrzymają osoby powyżej 60 roku życia, które szczególnie są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania zaplanowane w projekcie to zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności i zainteresowań, zwiększenie uczestnictwa osób 60+ w życiu społecznym, działalność prozdrowotna, zajęcia z zakresu kultury fizycznej oraz poradnictwo specjalistyczne. Projekt będzie realizowany przez 20 miesięcy od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Jego całkowity koszt wyniesie blisko 380 tys. zł.

Dotacja pochodzi z funduszy europejskich przyznanych województwu podlaskiemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel