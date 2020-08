Podlaskie projekty z dziedziny kultury z dofinansowaniem z Programu Kultura

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach I naboru wniosków do Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Decyzją prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie otrzymało 14 projektów na kwotę 3 705 882 EUR, co wyczerpuje w całości alokację na konkurs w I naborze.