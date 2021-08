Energia ze słońca w gminie Zabłudów

Inwestycja została zakończona w marcu br. Już w czerwcu koszty za zużytą energię, ponoszone przez gminę Zabłudów, zmniejszyły się o 40 procent.

- To bardzo ważna inwestycja - ocenił Marek Malinowski, członek zarządu województwa. - Korzystają z niej wszyscy mieszkańcy. Są zdrowsi, bo oddychają czystszym powietrzem, a sama gmina oszczędza na wydatkach za prąd. Poza tym, to przedsięwzięcie bardzo perspektywiczne, przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, co przełoży się również na warunki życia następnych pokoleń - dodał.