Fundusze Europejskie

Pracownie mobilne, laptopy, roboty edukacyjne i zestawy do prezentacji trafią do dwudziestu podlaskich szkół – to wszystko w ramach pilotażowego projektu podnoszącego kompetencje cyfrowe mieszkańców naszego regionu. Zostaną też zorganizowane zajęcia dla uczniów, a nauczyciele przejdą odpowiednie szkolenia. Wartość projektu to ponad 3,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Szczegóły przedstawił w piątek (08.05) podczas konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Derehajło.