Dobre praktyki cyfryzacji z Dolnej Austrii – spotkanie online

Będzie to doskonała okazja do znalezienia nowych inspiracji i wymiany informacji na temat potencjalnych możliwości przenoszenia dobrych praktyk do innych regionów.

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w tym międzynarodowym spotkaniu online: Digitalising the outskirts of metropolitan areas Good practices in Lower Austria, organizowanym przez Partnera projektu z Dolnej Austrii.

Podczas spotkania Interesariusze z Dolnej Austrii zaprezentują swoje dobre praktyki w dziedzinie digitalizacji, które będą stanowiły podstawę do dalszej dyskusji oraz wymiany informacji wśród uczestników.

Spotkanie odbędzie się online 14 maja 2020 r. w godzinach 13:45-16:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować na stronie internetowej: https://www.interregeurope.eu/next2met/events/event/3438/next2met-second-policy-learning-event/