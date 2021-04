Nowe boiska szkolne w Starej Kamionce

- Gmina przekształci ten zaniedbany teren w atrakcyjne miejsce do rekreacji. Będą z niego korzystać mieszkańcy Starej Kamionki, w szczególności zaś dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym, którym brakuje takich miejsc do spędzania wolnego czasu. Cieszę się, że dzięki funduszom europejskim mamy możliwości inwestować w ważne dla niewielkich społeczności projekty – powiedziała Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Małe ośrodki edukacyjne na wsiach zasługują na większe wsparcie, ponieważ właśnie tam tworzą się „małe ojczyzny”, z pokolenia na pokolenie przekazywane są tradycje. Tym bardziej cieszę się, że zarząd województwa wspiera każdą taką inicjatywę, zwłaszcza w Sokółce, która jest gminą miejsko-wiejską i oprócz szkół miejskich mamy również kilka szkół wiejskich - podkreśliła Ewa Kulikowska, burmistrz Sokółki.

Nowe boiska i plac przyszkolny powstaną w miejscowości Stara Kamionka. Jest to niewielka wieś położona w gminie Sokółka. Inwestycja będzie kosztować prawie 120 tys. zł, z czego 90 tys. zł pochodzi z funduszy europejskich. W ramach rewitalizacji zaplanowano także zmianę nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną, demontaż i utylizację istniejącej nawierzchni żwirowej (boiska i skoczni do skoku w dal) oraz montaż ławek.

Uporządkowany, atrakcyjny i bezpieczny teren przyszkolny będzie dostępny dla mieszkańców, jego realizację zaplanowano do końca trzeciego kwartału 2021 roku.

Konkurs na tego typu działania zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Marcin Nawrocki