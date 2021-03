Mieszkańcy gminy Krynki będą sami wytwarzać prąd

- Bardzo mnie cieszy, że przyznane fundusze unijne trafią wprost do mieszkańców Krynek. Będą mogli zainwestować je w bezobsługowe instalacje, które sprawią, że staną się oni niezależni energetycznie na lata. Wysokie rachunki za prąd, które są teraz dużym obciążeniem dla gospodarstw domowych, przejdą do historii – podsumowała Wiesława Burnos.

Projekt gminy Krynki obejmuje wykonanie 4 instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) i 31 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy. W przypadku 2 obiektów planowane jest wykonanie instalacji hybrydowych (instalacja solarna i instalacja fotowoltaiczna na potrzeby tego samego budynku mieszkalnego).

- Myślę, że nasi mieszkańcy będą bardzo usatysfakcjonowani, pierwsze telefony rozdzwoniły się już po tym, jak się okazało, że nasz wniosek zakwalifikował się do dofinansowania. Dla nas jest to istotna inwestycja ze względu na tak duże wsparcie. Nasi mieszkańcy nie byliby w stanie zainwestować w tego typu instalacje, gdyby nie pomoc z funduszy. Serdecznie dziękujemy i życzymy sobie, aby więcej takich środków trafiało do gmin, szczególnie tych mniejszych i niezbyt zamożnych - podkreśla Jolanta Gudalewska, burmistrz Krynek.