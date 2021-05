Kolejnych 400 firm otrzyma dotacje na kapitał obrotowy

Wnioski od przedsiębiorców wpłynęły na konkurs na jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy. Mogły w nim wziąć udział mikro- i małe przedsiębiorstwa, a także osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19.

725 firm z dotacjami w konkursie

Budżet tego konkursu wynosi 33 mln zł, po tym jak w marcu zwiększył go Zarząd Województwa Podlaskiego. 14 kwietnia zarząd przyznał dofinansowanie 325 firmom, które otrzymały 8,8 mln zł. Teraz (6.05) dotacje przydzielił kolejnym przedsiębiorstwom. To 400 firm, do których trafi 12,2 mln zł dofinansowania.

- Dotacje dla firm w ramach tego konkursu wyniosą więc 20 mln zł, a skorzysta z nich 725 przedsiębiorstw. To jednak nie wszystko. Pozostałe wnioski są oceniane i jeszcze w maju opublikujemy listę kolejnych przedsiębiorstw, które otrzymają z funduszy europejskich wsparcie na kapitał obrotowy - podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Nam, jako zarządowi województwa, zależy, aby jak najszybciej poprawiła się kondycja gospodarcza przedsiębiorstw, poszkodowanych w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19. Dlatego tak sprawnie i na bieżąco jest prowadzona ocena - dodaje.

Podlaski Pakiet Gospodarczy rośnie

Nabór stanowi trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w ramach PPG, przedsiębiorcy otrzymali blisko 210 mln zł: 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 36,5 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego (I edycja), 8,3 mln zł na tzw. bon antywirusowy i 20 mln zł na kapitał obrotowy (II edycja). W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory około 11 tysięcy firm.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak