Granty na instalacje OZE dla mieszkańców Wizny

-To pieniądze dla mieszkańców gminy Wizna, którzy chcą iść w stronę oszczędności energii. Będzie to z korzyścią dla czystości powietrza, środowiska, dla oszczędności w gospodarstwach. To przede wszystkim duży sukces wójta gminy, który sprawnie ubiega się o takie środki, czego serdecznie mu gratuluję – mówił wicemarszałek.

Projekt, który dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców gminy Wizna, pochłonie prawie 2 mln złotych, z czego ponad 1,3 mln złotych to przyznana dotacja.

- Wnioski złożyło 65 mieszkańców i oni mogą liczyć na to wsparcie. Jest to ogromna pomoc, kolejna dotacja za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego, płynąca do naszej gminy, tym razem odpowiadająca na potrzeby gospodarstw domowych naszych mieszkańców. Mieszkańcy przede wszystkim uzyskają wsparcie finansowe – przez co radykalnie obniżą się im rachunki za prąd. To jest realna pomoc, pieniądze które zostaną w ich kieszeniach – podkreśla Mariusz Soliwoda, wójt gminy Wizna.