Rusza nabór do konkursu TOP Inwestycje Komunalne

Organizatorem konkursu jest PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz serwis PortalSamorzadowy.pl.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Do konkursu można zgłosić każdą inwestycję komunalną, która została zakończona w 2019 roku lub zrealizowana w co najmniej 50 procentach na dzień 31 grudnia 2019 roku. Kandydatury wraz z opisem charakteru inwestycji należy przesłać do 28 lutego 2020 roku na adres topinwestycje@portalsamorzadowy.pl

Oceny zgłoszeń wraz redakcją Portalu Samorządowego dokonuje rada konsultacyjna, w której zasiądą doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie, eksperci i urzędnicy pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Rada wyłoni do 10 laureatów z całej Polski.

Zwycięskie samorządy odbiorą nagrody w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie się 18-20 maja 2020 roku.

Regulamin i szczegóły na temat konkursu - link do strony.

