Ponad pół miliona złotych z Funduszy Europejskich na Kluby Seniora

Gmina Radziłów, z Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury”, zrealizuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt skierowany do seniorów. Ma on na celu wsparcie i aktywizację osób starszych, niesamodzielnych. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zwiększona liczba miejsc w istniejącym już Klubie Seniora. Starsze osoby znajdą tam pomoc w codziennym funkcjonowaniu, wsparcie psychologa, prawnika, wezmą udział w grupach samopomocy, zajęciach z zakresu aktywności fizycznej. Projekt przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu, osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Jego wartość to 248 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 236 tys. zł.

Gmina Stawiski, z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej również skoncentruje się na pomocy seniorom. W tym celu utworzy Klub Seniora, w którym opiekę znajdzie 40 osób starszych. W Klubie zostaną zorganizowane porady psychologa i dietetyka, zajęcia ruchowe (pilates), plastyczne (robótki ręczne), taneczne i teatralne. Planowane są wyjazdy: do opery, teatru, ogniska i pikniki. Organizowane tam zajęcia będą sprzyjać aktywizacji seniorów. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 287 tys. zł, a dofinansowanie 271 tys. zł.

Projekty te zostały zgłoszone na konkursy, zorganizowane w ramach Lokalnych Grup Działania.

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP