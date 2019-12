Ponad 6,7 mln złotych na rozwój e-usług w podlaskich gminach

Projekt będzie realizowany w trzynastu gminach - to Drohiczyn, Kolno, Krasnopol, Łomża, Milejczyce, Nowe Piekuty, Siemiatycze, Sokółka, Suchowola, Suwałki oraz miasta Bielsk Podlaski, Grajewo i Łomża. Liderem jest województwo podlaskie.

Marszałek Derehajło podkreślał, że jednym z założeń obecnego zarządu w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest upowszechnienie Internetu jako narzędzia ułatwiającego codzienność.

- Doprowadzenie Internetu i nauka korzystania z jego dobrodziejstw – to był nasz cel, kiedy rozpoczynaliśmy pracę blisko rok temu. Jednym z elementów tego działania jest właśnie ten projekt – mówił Stanisław Derehajło.- Musimy podążać za nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonującymi we współczesnym świecie, a mieszkańców województwa nauczyć praktycznego wykorzystywania tychże narzędzi – dodał.



Projekt obejmie 192 tys. osób w wyżej wymienionych gminach i umożliwi załatwienie większości spraw urzędowych 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu, bez konieczności wychodzenia z domu. Aplikacje oferujące e-usługi będą też przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mieszkańcy gmin biorących udział w projekcie, część spraw załatwią w całości, a inne częściowo. W tej pierwszej grupie jest osiemnaście e-usług. Należą do nich m.in. opłaty i deklaracje podatku leśnego, od nieruchomości , informacja o stanie rozliczeń mieszkańca/ przedsiębiorcy.

Drogą elektroniczną będzie też można uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami za nieruchomości czy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Natomiast dziewięć e-usług przez Internet będzie można załatwić częściowo (pełna lista e-usług w załączonej prezentacji).



Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk informowała, że projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań urzędu w zakresie cyfryzacji społeczeństwa.

- Stan zaawansowania usług, które planujemy wdrożyć w ramach projektu, czyli załatwianie spraw w całości drogą elektroniczną powoduje, że trudno byłoby to zadanie realizować w skali całego województwa. Dlatego dobraliśmy partnerów i będziemy przecierać szlaki – mówiła Agnieszka Aleksiejczuk.



Projekt będzie realizowany do 2021 r.





ak