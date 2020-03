Ponad 530 tys. zł dotacji dla gmin powiatu suwalskiego

- Konferencja w tym miejscu, w Suwałkach, jest dowodem na to, że marszałek Artur Kosicki wraz z całym zarządem, dba o rozwój całego regionu. Jednocześnie jest podziękowaniem i wyrazem uznania dla gmin, które będą realizowały te dwa projekty - mówiła Wiesława Burnos.

Wypięknieje „Brama na Podlasie”

Gmina Szypliszki za kwotę niemal 240 tys. zł stworzy centrum aktywności lokalnej w miejscowości Słobódka.

- Zbudujemy duży plac zabaw dla dzieci oraz zostanie zakupione wyposażenie do siłowni wewnętrznej – podawał szczegóły projektu Mariusz Grygieńć. – Projekt inwestycji powstał w wyniku zapotrzebowania i na prośbę mieszkańców.

Większość środków na ten cel pochodzić będzie z funduszy europejskich – kwota dofinansowania w tym przypadku wyniosła ponad 223 tys. zł.

W Bakałarzewie z kolei, za niemal 423 tys. zł (ponad 308 tys. zł dotacji z RPOWP), zagospodarowana zostanie część dawnej żwirowni przy rzece Rospudzie. Zamiast niej powstanie skwer historyczno-przyrodniczo-kulturowy.

- Dzięki dotacji zostaną spełnione cztery cele:powstanie fajne miejsce do rekreacji dla mieszkańców, gdzie będzie siłowania i plac zabaw na świeżym powietrzu. Po drugie powstanie poważna atrakcja turystyczna regionu przy schronie z II wojny światowej, tzw. skwerek bunkrowy – wymieniał walory inwestycji Tomasz Naruszewicz.

Podkreślił także, że droga do skweru utwardzona w ramach projektu wiedzie także do przyległych terenów inwestycyjnych, co podniesie ich atrakcyjność.

- Przede wszystkim wjazd do województwa przestanie szpecić stara żwirownia, a to pierwsze co widzi każdy wjeżdżający do Podlaskiego od strony Olecka, to taka brama na Podlasie – dodał wójt Bakałarzewa.

Zrównoważony rozwój

Gospodarz spotkania, starosta suwalski Witold Kowalewski, dziękował zarządowi województwa za przekazywane tak powiatowi, jak i poszczególnym gminom, środki finansowe.

- To nieduże, typowo rolnicze, ale ich włodarze zabiegają o poprawę warunków życia mieszkańców, składając ciągle nowe wnioski, które realizują z dużym powodzeniem – zaznaczył.

Obecny na podpisaniu umów Paweł Wnukowski, radny wojewódzki, podkreślał rolę zrównoważonego rozwoju województwa.

- Dla nas te tereny: powiat suwalski, sejneński, moniecki, augustowski i sokólski są bardzo ważne, bo stąd się wywodzimy, dbamy o nie, zabiegam o to, żeby się mogły rozwijać – dodał radny.

Małgorzata Sawicka