Podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów z PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach naboru wniosków Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

- Są to środki w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w okresie od 29 marca do 30 kwietnia br. – informował Stanisław Derehajło - Pozytywną rekomendację rady LGR otrzymało 38 operacji, a dzisiaj podpisujemy umowy z gminami Bakałarzewo, Giby, Raczki i gminą Suwałki – dodał wicemarszałek.



Łączna wartość podpisanych w czwartek umów o dofinansowanie to ponad 380 tys. zł.

Najwięcej z tej puli – prawie 120 tys. zł otrzymała gmina Giby. Pieniądze są przeznaczone na dokończenie prac przy organizacji plaży publicznej w Gibach.

- To jest zwieńczenie całego kompleksu sportowego, gdyż jest to przy hali sportowej, na którą kilka lat temu dostaliśmy dofinansowanie w kwocie prawie 7 mln zł. Teraz ta kwota jest mniejsza, ale niedużo zostało nam do dokończenia – mówi wójt gminy Giby Rober Bagiński – Z tych pieniędzy zrobimy pomost, będzie boisko do siatkówki plażowej, leżaki, alejka z oświetleniem fotowoltaicznym.

Otwarcie plaży w Gibach planowane jest na czerwiec br. – Mam nadzieję, że zdążymy z otwarciem na Dzień Dziecka.- dodał Robert Bagiński.



Gminy Bakałarzewo i Raczki otrzymały odpowiednio - 106 tys. i ponad 50 tys. zł na budowę infrastruktury historyczno-turystycznej. Natomiast dofinansowanie dla gminy Suwałki wnosi 111 071,00 zł.- dzięki tym pieniądzom w miejscowościach turystycznych na terenie gminy powstaną integracyjne place zabaw.



Podczas czwartkowego spotkania została podpisana też umowa z gminą Łapy na 3,5 mln wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Jak mówił burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski pieniądze te przeznaczone są na rozwój Klubu Integracji Społecznej - na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności zawodowej.

ak

