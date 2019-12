O Strategii na spotkaniu w Grajewie

Na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zapoznają uczestników z głównymi założeniami dokumentu, kierunkami i celami rozwoju, jakie zostały uwzględnione w projekcie. Odpowiedzą również na wszelkie pytania i sugestie uczestników spotkania.

Termin spotkania to zarazem ostatni dzień konsultacji projektu Strategii, która jest najważniejszym dokumentem dotyczącym polityki regionalnej w naszym województwie. Jeszcze tylko do 8 stycznia aktywny jest formularz na stronie strategia.wrotapodlasia.pl, poprzez który można przysyłać swoje uwagi i opinie do projektu Strategii.

Formularz można wypełnić on-line lub też skorzystać z pliku w formacie Word. Po wypełnieniu plik można przesłać na adres: konsultacje2030@wrotapodlasia.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Poleska 89

15-874 Białystok

