Nowe oblicze miast. 50 milionów złotych dotacji

Inwestycje te warte są 63,8 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 49,7 mln zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie wyremontuje dworzec autobusowy i zagospodaruje przyległy do niego teren. Wartość projektu wynosi 4,7 mln zł, dofinansowanie 3,5 mln zł.

Miasto Augustów zrealizuje dwie inwestycje. Przebuduje i rozbuduje Miejski Dom Kultury, co będzie kosztować 6,2 mln zł, a dotacja pokryje 4,7 mln zł. Zmodernizuje również Przedszkole Nr 2, zagospodaruje teren wokół, a także wykona plac zabaw. Koszt – 5,2 mln zł, dofinansowanie 4,3 mln zł.

Miasto Siemiatycze otrzymało dofinansowanie w kwocie 8,9 mln zł (wartość 12,5 mln) na budowę amfiteatru nad zalewem wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi komunikacyjne, budynek sanitarny), przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Grodzieńskiej oraz montaż monitoringu wizyjnego na rewitalizowanym terenie w Siemiatyczach.

Kolejna dotacja (3,9 mln zł) trafi do miasta Zambrów na rewitalizację Koszar. Zostaną tam wyremontowane budynki i zagospodarowany teren przy al. Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie, a także zainstalowany monitoring. Ta inwestycja warta jest 5,2 mln zł.

Miasto Łomża przebuduje zabytkowy Plac Starego Rynku. Zostanie wykonany m.in. postument pod pomnik księcia Janusza, szklana obudowa dawnych fundamentów średniowiecznego ratusza, fontanny, nowa nawierzchnia. Inwestycja będzie kosztować 6,7 mln zł, dofinansowanie wyniesie 5,35 mln zł.

Miasto Kolno zaadaptuje plac przy ulicy Wojska Polskiego na potrzeby realizacji działań aktywizacyjnych, odnowi też park miejski wraz z zabytkowym układem urbanistycznym. Projekt ma kosztować 4,9 mln zł, dotacja wyniesie 4,4 mln zł.

W gminie Juchnowiec Kościelny projekt zakłada przebudowę zabytkowego budynku obory w Ignatkach, zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach-Osiedlu, małą architekturę na terenie parku we wsi Brończany, zagospodarowanie terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowę. Kosz inwestycji – 6,5 mln zł, a dofinansowanie 5 mln zł.

Powiat hajnowski przebuduje budynek przy ul. 3 Maja 21 w Hajnówce na mieszkania treningowe dla niepełnosprawnych intelektualnie uczniów, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce. Będzie to kosztować 922 tys. zł, a dotacja pokryje 627 tys. zł.

Gmina Sokółka zrealizuje dwie inwestycje. Pierwsza obejmie remont oraz zagospodarowanie terenu wokół kamienicy przy placu Kościuszki 26 w Sokółce. Wartość tej inwestycji to 1,45 mln zł, dotacja 1,2 mln zł. Kolejna inwestycja to przebudowa parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce. Powstaną alejki parkowe, tężnia, wiata. Kosz to 823 tys. zł, dofinansowanie 655 tys. zł.

Gmina Supraśl również odnowi park. Wybudowane zostaną alejki, tężnia, mała architektura, nasadzenia zieleni. Koszt to blisko 4 mln zł, dofinansowanie 3,6 mln zł.

Choroszcz wybuduje bulwary. Powstaną parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, nasadzona zostanie zieleń. Wartość inwestycji to 2,2 mln zł, a dotacja pokryje 1,7 mln zł.

Gmina Łapy zagospodaruje teren w centrum na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, co wyniesie 2,5 mln zł, a dofinansowanie 1,9 mln zł.

Na liście projektów ocenionych pozytywnie znalazła się również rewitalizacja parku miejskiego w Zabłudowie. Dofinansowanie zostanie jej przyznane, jeśli pojawią się wolne środki.

Samorządy te wzięły udział w konkursie z działania 8.5 (na rewitalizację). Dofinansowanie można było w nim uzyskać na inwestycje, ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno-gospodarczych. A gmina, na terenie której dana inwestycja ma powstać, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

blm