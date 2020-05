„Korzystajcie z tego. To są pieniądze da Was”. Marszałek o Podlaskim Pakiecie Gospodarczym

Podlaski Pakiet Gospodarczy to projekt przygotowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego jako odpowiedź na gospodarcze skutki epidemii koronawirusa w regionie. Pula środków przeznaczonych na jego realizaję wynosi 142 mln zł i pochodzi głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Rusza druga runda naborów na dofinansowania wynagrodzeń

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń stanowi, obok korzystnych pożyczek, jeden z z dwóch komponentów PPG. O ten rodzaj wsparcia ubiegać się mogą mikro- mali- i średni przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione, którzy odnotowali spadek obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych. Dofinansowanie przyznawane jest na okres 3 miesięcy. Pierwsza runda naborów wniosków na tę formę pomocy rozpoczęła się w okresie 14-16 kwietnia. Jak poinformował podczas konferencji marszałek Kosicki złożono w wówczas ponad 3100 wniosków.

- Z czego właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorst złożyli 1287 wniosków, a osoby samozatrudnione - 1819 – zaznaczył marszałek.

Dotychczas zawarto umowy o dofinansowanie wynagrodzeń z 896 przedsiębiorcami na kwotę ponad 13 mln 200 tys. zł. W ramach zawartych umów wsparciem zostanie objętych 2951 pracowników.

Wsparcie w zakresie dofinansowań wynagrodzeń udzielane jest za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy.

- Zainteresowanie jest bardzo duże, przy czym najwięcej wniosków złożyli przedsiębiorcy z Białegostoku i powiatu białostockiego – komentował Hubert Ostapowicz, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Zarówno weryfikacja wniosków składanych przez przedsiębiorców, jak również podpisywanie umów o dofinansowanie odbywa się na bieżąco.

Kolejna runda naboru wniosków ropoczęła się dziś i potrwa do 21 maja. Przyjmowane są one w wersji elektronicznej (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego), ale też papierowej.

Pożyczki na dogodnych warunkach

W ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego przedsiębiorcy mogą ubiegać się także o udzielenie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. O tę formę wsparcia mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Maksymalna kwota kredytu to 1 mln zł, jest on wypłacany na 7 lat (84 m-ce) z możliwością karencji w spłacie do 12 miesięcy i uzyskania 6-miesięcznych wakacji kredytowych.

Do 4 maja podpisano 20 umów na tego typu wsparcie na łączną kwotę 6,7 mln zł.

Jak wyjaśniała Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP), przy udzielaniu pożyczki nie jest wymagana wpłata własna, a kwota zostanie wypłacona w jak najkrótszym czasie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- Udało nam się teraz wynegocjować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i naszymi pośrednikami to, że od teraz pożyczkobiorca może do 50 proc. wartości pożyczki sfinansować sobie kapitał obrotowy tym kredytem, ale kapitał obrotowy musi być ściśle związany z przedmiotem, na który wsparcie zostało udzielone – dodała Joanna Sarosiek.

Niewątpliwym plusem jest też oprocentowanie kredytu – wynosi 0%. Nie ma też opłat prowizyjnych.





Realizacja pożyczek powierzona została zewnętrznym operatorom (szczegóły na: www.wrotapodlasia.pl/pozyczki).

Rusza kampania informacyjna

Podczas czwartkowej konferencji marszałek Kosicki zaznaczył, że zarząd województwa zdecydował o uruchomieniu kampani promocyjnej PPG. Po to, by zostały wykozrystane wszystkie pieniadze przeznaczone na ten cel.

- Będziemy zachęcali państwa do korzystania z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego i przekonywali, że składanie wniosków o wsparcie nie jest trudne – wyjaśniał marszałek.

Informacje na temat Pakietu przekazywane będą za pośrednictwem mediów społecznościowych UMWP. Spoty pojawią się także w lokalnej telewizji oraz radio.

- Chcemy, żeby na koncie nie została ani jedna złotówka, żeby wszystkie pieniądze trafiły do Państwa. Dla nas najważniejsze jest, żeby utrzymać miejsca pracy w podlaskich firmach. Korzystajcie z tego, to są pieniądze dla Was, dla waszych pracowników, po to, żebyśmy skutki koronawirusa odczuli słabo, albo najlepiej wcale – apelował marszałek Kosicki.

Małgorzata Sawicka, Aneta Kursa

fot. Krzysztof Łapiński

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem do wynagrodzenia bądź pożyczką w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego?

Numer infolinii dotyczącej dofinansowań do wynagrodzęń: 85 749 72 47

Więcej informacji znajdziesz w specjalnych zakładkach na naszej stronie:

link do zakładki o wynagrodzeniach www.wrotapodlasia.pl/wynagrodzenia

link do zakładki o pożyczkach www.wrotapodlasia.pl/pozyczki