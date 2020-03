Konsultacje wstrzymane. Ograniczenie wizyt w urzędzie

Zwracamy się z prośbą do beneficjentów, by – w miarę możliwości – kontaktowali się z nami drogą mailową lub telefonicznie. Nasi pracownicy doradzą przez telefon, jak można poprowadzić daną sprawę w trybie zdalnym. Do odwołania zawieszamy również prowadzenie szkoleń dla beneficjentów oraz spotkań informacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że z tego samego powodu konsultacje bezpośrednie, osobiste w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zostały wstrzymane do odwołania. Zachęcamy do konsultacji w sprawie pozyskania środków unijnych drogą telefoniczną bądź mailową:

Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

Lokalny Punkt Informacyjny w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

Lokalny Punkt Informacyjny w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl.

Do dyspozycji jest również strona internetowa www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Z góry dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby.

Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (RPOWP)