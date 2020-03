Konkurs Edukacyjny Programu Polska-Białoruś-Ukraina dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020

Wystarczy wybrać 4-osobową ekipę, wykonać 3 zadania opisane w formularzu zgłoszeniowym i pod opieką nauczyciela wysłać zgłoszenie do 8 maja br. Zwycięskie 24 zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy zostaną zaproszone do finału, który w tym roku odbędzie się w dniach 17-20 września br. w Brześciu na Białorusi. Co roku finał jest organizowany w kolejnym z trzech krajów, minione edycje odbywały się m.in. we Lwowie, Grodnie i Rzeszowie

(film z ubiegłorocznego wydarzenia znajduje się tutaj).

Finał i efekty konkursu promowane będą m.in. na unijnej stronie Dnia Współpracy Europejskiej - wspólnej dla wszystkich wydarzeń organizowanych z tej okazji w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Na wszystkich zakwalifikowanych czekają atrakcyjne nagrody, międzynarodowe przyjaźnie i niezapomniane przeżycia.

Program PL-BY-UA pokrywa ze środków UE koszty wspólnej podróży i pobytu drużyn zakwalifikowanych oraz udziela pomocy organizacyjnej.

Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Programu znajduje się tutaj