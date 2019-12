Hajnówka: Ta Strategia to dla nas szansa

Na początku spotkania Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawiła założenia projektu Strategii. Cele strategiczne tego projektu to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. – Natomiast wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – stwierdziła dyrektor Joanna Sarosiek. – Z kolei nasza misja brzmi: Ambitne Podlaskie!

Solidnie przygotowany dokument

Joanna Sarosiek omówiła każdą z tych kwestii, po czym rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy zabrał głos gospodarz miasta, w którym się spotkaliśmy – Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. – Dobrze, że możemy rozmawiać o Strategii właśnie w Hajnówce. Zapisy tego dokumentu uwzględniają nasze potrzeby, zgadzamy się z tymi założeniami, ale są one dość ogólne. Chcielibyśmy, aby Strategia uwzględniała jak najwięcej środków na obszary cenne przyrodniczo. Razem z Bielskiem Hajnówką i Siemiatyczami będziemy sięgać po te środki – zapowiedział burmistrz Hajnówki.

Andrzej Skiepko, starosta hajnowski, również pozytywnie ocenił projekt dokumentu. – Jest solidnie przygotowany, stawia na przedsiębiorczość, innowacyjność. Widzimy w nim szansę dla powiatu hajnowskiego – przyznał starosta. Postulował, aby wpisać do projektu modernizację drogi wojewódzkiej S687, budowę terminali przeładunkowych w Narewce.

Joanna Sarosiek wyjaśniła, że Strategia to dokument, który określa cele i kierunki rozwoju całego regionu na najbliższe lata. Nie skupia tylko na danej gminie czy powiecie. Celowo jest dość ogólny, aby nie zawężać możliwości rozwoju w przyszłości do tych jedynie, które zostały do niego wpisane. – Strategia zawiera wizję rozwoju w 2030 roku. Nikt chyba nie jest w stanie przewidzieć różnych wydarzeń, w tym geopolitycznych, które mogą mieć miejsce. Zbytnie uszczegółowienie Strategii zamykałoby nam drogę do rozwiązań, których Strategia nie uwzględnia – wyjaśniała dyrektor Joanna Sarosiek.

Drogi w Planie Transportowym

Podczas dyskusji wiele osób, podobnie jak starosta hajnowski, podnosiło kwestię złej infrastruktury transportowej, a co za tym idzie – ograniczonej dostępności tego terenu. A drogi w Narewce – co zauważył wójt tej gminy Jarosław Gołubowski – mają kluczowe znaczenie, jeździ nimi ciężki transport do przejścia granicznego w Siemianówce. I choć samo przejście jest bardzo nowoczesne, dojazd do niego fatalny.

Joanna Sarosiek tłumaczyła, że Strategia nie jest dokumentem, który zawiera plan modernizacji i budowy dróg. Jest nim regionalny plan transportowy województwa podlaskiego. I uwagi uczestników spotkania na temat konkretnych dróg powinny odnosić się właśnie do tego planu.

Kolejnym tematem, który przewijał się w wypowiedziach, była turystyka i konieczność jej wspierania w subregionie bielskim ze względu na dużą powierzchnię terenów cennych przyrodniczo, jak np.: Puszcza Białowieska. – W strategii zabrakło turystyki. A potencjał w turystyce jest olbrzymi i będzie rósł – stwierdził Sławomir Bakier, dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej.

Dyrektor Joanna Sarosiek podkreśliła, że turystyka jest uwzględniona w projekcie. Jedną z naszych mocnych stron jest właśnie „czyste, różnorodne oraz mało zmienione działalnością człowieka środowisko przyrodnicze”. A obszary cenne przyrodniczo stanowią jeden z tzw. Obszarów Strategicznej interwencji i jako takie mogą liczyć na wsparcie.

– Turystka jest na pewno ważna w Państwa regionie, ale nie możemy jej traktować jako kierunku rozwoju dla całego województwa – przyznał prof. Bogusław Plawgo, jeden z ekspertów, którzy współtworzyli Strategię.

Człowiek jest najważniejszy

Z kolei Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził, że najważniejszą kwestią dla rozwoju regionu jest odpływ ludności. Trzeba temu zaradzić.

– Eksponujemy kapitał społeczny w Strategii – podkreślił prof. Bogusław Plawgo. A Joanna Sarosiek przypomniała, że cały cel strategiczny drugi zatytułowany „Zasobni mieszkańcy” jest skoncentrowany na poprawie jakości życia mieszkańców regionu i zapobieganiu migracji. Realizacja dwóch pozostałych celów ma doprowadzić do wzrostu konkurencyjności województwa, a co za tym idzie – również ma zapobiec odpływowi ludności.

Uczestnicy dyskusji wskazywali jeszcze na inne kwestie, które – ich zdaniem – należałoby wpisać do projektu Strategii i przeznaczyć na nie pieniądze, m.in. kulturę, połączenia kolejowe.

Dyrektor Sarosiek wyjaśniła, że Strategia nie jest dokumentem, w którym rozdzielane są środki. To baza, podstawa myślenia o rozwoju. Na jej podstawie będą dopiero programowane takie instrumenty, jak program regionalny na lata 2021-2027 czy kontrakt z rządem.

6 grudnia kolejne spotkanie

Przed nami jeszcze dwa spotkania w ramach konsultacji: 6 grudnia w Wysokiem Mazowieckiem i 16 grudnia w Białymstoku. Aby wziąć w nich udział należy zarejestrować się poprzez stronę strategia.wrotapodlasia.pl

Natomiast wszelkie uwagi do projektu należy zgłaszać poprzez formularz, aktywny na tej stronie do 8 stycznia, czyli do dnia, kiedy trwają konsultacje projektu Strategii.

blm

Więcej na stronie internetowej poświęconej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego - link do strony.