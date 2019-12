E-usługi – urzędy nowocześniejsze i bardziej przyjazne dzięki funduszom europejskim

– Informatyzacja samorządów jest bardzo ważna z punktu widzenia czasu oszczędzonego przez urzędników, mieszkańców gmin i powiatów, osób niepełnosprawnych czy ochrony środowiska. Dlatego ta dziedzina jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego traktowana bardzo poważnie – podkreślił marszałek Kosicki.

Starostwo Powiatowe w Sokółce, dzięki pozyskanym funduszom europejskim, wdroży w urzędzie oraz swoich jednostkach organizacyjnych system 23 e-usług, zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz przeszkoli 83 osoby w zakresie kompetencji cyfrowej. Wszystkie e-usługi będą dostępne na opracowanym portalu informacyjnym zintegrowanym z platformą e-PUAP.

– Dla nas to krok milowy do tego, aby zmodernizować urząd. Dzięki temu będzie można za pomocą portalu załatwić właściwie każdą sprawę – mówił Piotr Rećko, starosta sokólski.

Dziękując zarządowi województwa za przyznanie dotacji podkreślił, że - choć widział potrzebę wprowadzenia e-usług w urzędzie - przeszkodą były kosztowne narzędzia informatyczne. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 1,9 mln zł (przy całkowitym koszcie inwestycji wynoszącym 2,3 mln zł) pozwoliło na realizację tych zamierzeń.

Drugi z beneficjentów – Gmina Sejny, reprezentowana podczas konferencji przez wójta Dariusza Łostowskiego, dzięki 1,5 mln zł dotacji, zrealizuje projekt o wartości 1,8 mln zł. Obejmie on urząd gminy i jego jednostki organizacyjne. Projekt polega na zakupie sprzętu i oprogramowania oraz uruchomieniu 15 e-usług publicznych. Dodatkowo 53 osoby zostaną objęte szkoleniami oraz doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowej. Bezpłatne wi-fi zyskają też miejscowe szkoły i przedszkola.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy dążyliśmy do tego, by działał u nas e-urząd, ale zawsze były pilniejsze potrzeby. Tym bardziej cieszymy się, że pojawiła się taka możliwość jak ta dotacja – mówił Dariusz Łostowski.

Podkreślił też, że spora część mieszkańców Gminy Sejny, ze względu na jej peryferyjne położenie, wykonuje prace poza granicami gminy. W takich przypadkach załatwianie spraw urzędowych jest jeszcze bardziej kłopotliwe.

– Wiele mówi się obecnie o ochronie środowiska. Realizacja projektu zmniejszy liczbę dokumentów papierowych w obiegu, nam urzędnikom ułatwi to pracę, a mieszkańcom życie – dodał, dziękując zarządowi za dostrzeżenie potrzeb niewielkiego samorządu jakim jest Gmina Sejny.

– Wskazuje to na to, że zasada zrównoważonego rozwoju traktowana jest przez nas poważnie – zaznaczył marszałek Kosicki, podkreślając, że o sukcesie projektów zdecydowały dobrze przygotowane wnioski. Poinformował też, że w tym roku na realizację projektów związanych z wprowadzeniem e-usług w ramach RPOWP przeznaczono kwotę 20 mln zł, w przyszłym będzie to 15 mln zł.

– Namawiam samorządy do aplikowania o te środki – zaapelował marszałek Kosicki.

ms