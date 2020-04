Dotacje na biznesplan, strategię marki i audyt

Cztery firmy: MCW, Signum Rehabilitacja, Acer oraz 3Giga dotację przeznaczą na zlecenie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki. Koszt pojedynczej usługi wynosi 61,5 tys. zł, dofinansowanie pokryje 42,5 tys. zł.

Dwa przedsiębiorstwa: Hot Art oraz Instalbud sfinansują, dzięki dofinansowaniu, opracowanie biznesplanu. Koszt usługi w przypadku pierwszej z tych firm wynosi 61,5 tys. zł (dotacja 42,5 tys. zł), w przypadku drugiej firmy – 61,25 tys. zł (dotacja 37,35 tys. zł).

Firma BIT S.A. o. Białystok zleci opracowanie koncepcji i agendy wdrożenia nowego cyfrowego produktu lub usługi. Usługa warta jest 61,25 tys. zł, dotacja pokryje 37,35 tys. zł.

Grupa Eltron zamówi audyt marketingu wraz z rekomendacją działań strategicznych, za co zapłaci 61,5 tys. zł. Dofinansowanie w tym wypadku również wyniesie 37,5 tys. zł.

Spółka JJS zleci opracowanie koncepcji strategicznego wprowadzenia na rynek nowej usługi. Jej koszt to 61,5 tys. zł, zaś dotacja 42,5 tys. zł.

Firma Red Fox zamówi analizę ryzyka wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej. Wartość tej usługi wynosi 61,5 tys. zł, a dofinansowanie 42,5 tys. zł.

Koszt tych usług wynosi 614,5 tys. zł, dotacja z RPOWP to blisko 410 tys. zł tys. zł.

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można było uzyskać pomoc na ten cel. Oferta była skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogły wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Podlaski Klub Biznesu, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii oraz Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku.

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP